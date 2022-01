Tennis, Wta: Halep e Anisimova in finale a Melbourne 1 e 2. Bene Rybakina ad Adelaide (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Tennis femminile continua a regalare emozioni in questo nuovo anno, con lo swing australiano non più ai nastri di partenza, ma nel vivo del suo svolgimento. Sotto i riflettori Simona Halep e Amanda Anisimova, entrambe approdate in finale grazie a una vittoria in due set; rispettivamente al Wta 250 di Melbourne 1 e 2. La romena è riuscita ad avere la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, comandando ogni fase di gioco e imponendo un eloquente 6-3, 6-2 finale. Dopo aver faticato contro l’insidiosa Viktorija Golubic, successo sul velluto per Halep, tra le icone del Tennis dei nostri tempi, dominante in toto e infine al penultimo atto dell’evento di riferimento; l’atleta di Costanza dovrà vedersela con Veronika Kudermetova, dopo il ritiro di Naomi Osaka: in ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilfemminile continua a regalare emozioni in questo nuovo anno, con lo swing australiano non più ai nastri di partenza, ma nel vivo del suo svolgimento. Sotto i riflettori Simonae Amanda, entrambe approdate ingrazie a una vittoria in due set; rispettivamente al Wta 250 di1 e 2. La romena è riuscita ad avere la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, comandando ogni fase di gioco e imponendo un eloquente 6-3, 6-2. Dopo aver faticato contro l’insidiosa Viktorija Golubic, successo sul velluto per, tra le icone deldei nostri tempi, dominante in toto e infine al penultimo atto dell’evento di riferimento; l’atleta di Costanza dovrà vedersela con Veronika Kudermetova, dopo il ritiro di Naomi Osaka: in ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Camila Giorgi non giocherà neanche il prossimo torneo di Adelaide - sportface2016 : #Tennis, #WTAMelbourne 1 2022: ritiro per infortunio di #Osaka e #Kudermetova in finale - emmaraducanu_uk : Emma ?? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… - emmaraducanu_uk : Emma ?? #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer #britishtennis… - emmaraducanu_uk : Emma ?? #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer #britishtennis… -