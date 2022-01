Tennis, Renata Voracova accusa: “Sono stata ingannata, entrata in Australia senza impedimenti” (Di sabato 8 gennaio 2022) La questione ‘Novak Djokovic’ continua a tenere banco in Australia. Lunedì è atteso il giudizio rispetto alla vicenda che tanto ha fatto discutere e parlare, legata alla famosa esenzione dal vaccino anti-Covid da parte del serbo e al visto cancellato. Ebbene, ieri si è avuto modo di appurare che il caso del serbo non fosse unico nel suo genere. Il riferimento è alla ceca Renata Voracova, entrata in territorio Australiano e già con un match disputato in coppia con la polacca Katarzyna Piter (perso in due set nel WTA di Melbourne 2 contro la coppia formata dall’olandese Lesley Pattinama Kerkhove e dall’Australiana Arina Rodionova). Come per Nole, è arrivata la cancellazione del visto e, come riportato dai media Australiani, la giocatrice era stata ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) La questione ‘Novak Djokovic’ continua a tenere banco in. Lunedì è atteso il giudizio rispetto alla vicenda che tanto ha fatto discutere e parlare, legata alla famosa esenzione dal vaccino anti-Covid da parte del serbo e al visto cancellato. Ebbene, ieri si è avuto modo di appurare che il caso del serbo non fosse unico nel suo genere. Il riferimento è alla cecain territoriono e già con un match disputato in coppia con la polacca Katarzyna Piter (perso in due set nel WTA di Melbourne 2 contro la coppia formata dall’olandese Lesley Pattinama Kerkhove e dall’na Arina Rodionova). Come per Nole, è arrivata la cancellazione del visto e, come riportato dai mediani, la giocatrice era...

