Tennis: premier Serbia, 'pronti a dare ogni garanzia per fare entrare Djokovic in Australia' (Di sabato 8 gennaio 2022) Belgrado, 8 gen. - (Adnkronos) - "Fino alla decisione finale sul ricorso, Djokovic resta nel Park Hotel. Siamo riusciti a ottenere che gli venga fornito cibo senza glutine, che abbia a disposizione l'attrezzatura per allenarsi, gli hanno dato un laptop e una carta sim per consentirgli di essere in contatto con i suoi familiari". Così la premier serba Ana Brnabic alla tv privata belgradese 'Pink' dopo aver parlato al telefono con la ministra degli esteri Australiana, Marise Payne, con la quale ha avuto un colloquio definito "costruttivo". "Il governo serbo è pronto a dare ogni garanzia possibile affinché a Djokovic venga consentito l'ingresso in Australia, e in ciò è coinvolto anche il presidente Aleksandar Vucic", aggiunge la premier. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Belgrado, 8 gen. - (Adnkronos) - "Fino alla decisione finale sul ricorso,resta nel Park Hotel. Siamo riusciti a ottenere che gli venga fornito cibo senza glutine, che abbia a disposizione l'attrezzatura per allenarsi, gli hanno dato un laptop e una carta sim per consentirgli di essere in contatto con i suoi familiari". Così laserba Ana Brnabic alla tv privata belgradese 'Pink' dopo aver parlato al telefono con la ministra degli esterina, Marise Payne, con la quale ha avuto un colloquio definito "costruttivo". "Il governo serbo è pronto apossibile affinché avenga consentito l'ingresso in, e in ciò è coinvolto anche il presidente Aleksandar Vucic", aggiunge la

Advertising

Paolo_Bargiggia : Dalla parte di @DjokerNole senza alcun dubbio! Quei pecoroni che adesso lo criticano fanno finta di dimenticare anc… - repubblica : No Vax, Djokovic rischia di non entrare in Australia. Il premier: 'Servono prove per l'esenzione'. L'ira degli altr… - Eurosport_IT : 'Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic!' ?????? Le parole del primo ministro australiano, Scott Morrison… - ParliamoDiNews : Tennis: premier Serbia, `pronti a dare ogni garanzia per fare entrare Djokovic in Australia` – Libero Quotidiano… - TV7Benevento : Tennis: premier Serbia, 'pronti a dare ogni garanzia per fare entrare Djokovic in Australia'... -