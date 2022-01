Tennis, Novak Djokovic positivo al Covid nel dicembre 2021, ma qualcosa non torna… (Di sabato 8 gennaio 2022) Le novità (tante) sono all’ordine del giorno per quanto riguarda Novak Djokovic. Il Tennista serbo, al centro di un caso internazionale legato alla cancellazione del proprio visto in Australia, deve fare i conti con una situazione lontana da quanto previsto e lunedì si deciderà sul da farsi. A tal proposito i legali del n.1 del mondo, che si trova in isolamento presso un hotel a Melbourne da mercoledì scorso, hanno depositato un documento in tribunale con cui si attesta il fatto che Novak abbia contratto il Covid il 16 dicembre. Ciò spiegherebbe il motivo per cui il campione nativo di Belgrado abbia chiesto l’esenzione medica per non sottoporsi al vaccino. “La data del primo test positivo per la PCR Covid è stata registrata il 16 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Le novità (tante) sono all’ordine del giorno per quanto riguarda. Ilta serbo, al centro di un caso internazionale legato alla cancellazione del proprio visto in Australia, deve fare i conti con una situazione lontana da quanto previsto e lunedì si deciderà sul da farsi. A tal proposito i legali del n.1 del mondo, che si trova in isolamento presso un hotel a Melbourne da mercoledì scorso, hanno depositato un documento in tribunale con cui si attesta il fatto cheabbia contratto ilil 16. Ciò spiegherebbe il motivo per cui il campione nativo di Belgrado abbia chiesto l’esenzione medica per non sottoporsi al vaccino. “La data del primo testper la PCRè stata registrata il 16 ...

