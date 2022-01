Tennis: Forfait Osaka, al torneo Melbourne 1 finale Halep - Kudermetova (Di sabato 8 gennaio 2022) La rumena a caccia del 23esimo titolo, il primo da settembre 2020 Melbourne (AUSTRALIA) - Saranno Simona Halep e Veronika Kudermetova ad affrontarsi in finale al "Melbourne Summer Set 1", uno dei due ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) La rumena a caccia del 23esimo titolo, il primo da settembre 2020(AUSTRALIA) - Saranno Simonae Veronikaad affrontarsi inal "Summer Set 1", uno dei due ...

