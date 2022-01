Tennis | Finale Barty - Rybakina al torneo di Adelaide

Advertising

Luxgraph : Tennis, torneo Adelaide: la finale è Barty-Rybakina - kimforaday_ : RT @lorenzofares: Domani contro Karen Khachanov ???? ad Adelaide Gael Monfils ???? (75 60 spettacolare a Kokkinakis ????) giocherà la sua 33ma fi… - lorenzofares : Domani contro Karen Khachanov ???? ad Adelaide Gael Monfils ???? (75 60 spettacolare a Kokkinakis ????) giocherà la sua 3… - federtennis : ???? A Melbourne 1 la coppia azzurra ???? Errani/Paolini è in finale! Nella notte hanno sconfitto Aiava/Cabrera con un… - SuperTennisTv : ???? Ad Adelaide prima finale stagionale per la padrona di casa e #1 al mondo Barty, che sconfigge Swiatek 6-2 6-4 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Finale

Ma dovrà battere la 22enne kazaka, settima forza del tabellone, che si è imposta per 6 - 4 6 - 3 sulla giapponese Misaki Doi: ottavanel circuito maggiore per la Rybakina, che finora ha vinto ...Ad affrontare la Spagna nelladell'ATP Cup di Sydney sar il Canada, che in semifinale ha battuto la Russia per 2 - 1. Il primo punto andato ai nordamericani, grazie al successo di Denis Shapovalov (ATP 14) su Roman ...L'australiana batte la Swiatek e cerca il 14esimo titolo della carriera ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ashleigh Barty ed Elena Rybakina si affronteranno nella finale dell'"Adelaide ...Oggi, sabato 8 gennaio, il torneo Melbourne Summer Set II 2022 di tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di Melbourne, in Australia, vede disputarsi entrambi gli incontri delle ...