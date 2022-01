Tennis: Atp Cup, il Canada supera 2-1 la Russia e vola in finale contro la Spagna (Di sabato 8 gennaio 2022) Sydney, 8 gen. - (Adnkronos) - Sarà il Canada domani a sfidare la Spagna nella finale di Atp Cup. Il grande protagonista della sfida contro la Russia è Denis Shapovalov. Il 22enne canadese supera Roman Safiullin per 6-4 5-7 6-4. Poi Daniil Medvedev domina 6-4 6-0 Felix Auger-Aliassime. I quattro si ritrovano di fronte nel doppio decisivo e Shapovalov si inventa una volée spettacolare per chiudere il match con il punteggio di 4-6 7-5 10-7 e spingere il Canada alla prima finale nella manifestazione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Sydney, 8 gen. - (Adnkronos) - Sarà ildomani a sfidare lanelladi Atp Cup. Il grande protagonista della sfidalaè Denis Shapovalov. Il 22enne canadeseRoman Safiullin per 6-4 5-7 6-4. Poi Daniil Medvedev domina 6-4 6-0 Felix Auger-Aliassime. I quattro si ritrovano di fronte nel doppio decisivo e Shapovalov si inventa una volée spettacolare per chiudere il match con il punteggio di 4-6 7-5 10-7 e spingere ilalla primanella manifestazione.

