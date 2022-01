Supercoppa Italiana Femminile | Juventus-Milan 1-1 | espulsa Codina | LIVE NEWS

Advertising

MilanTV : Alle 14.30 non perdere la diretta @MilanTV (Dazn, Sky, Prime Video) di #JuventusMilan, finale di Supercoppa Italian… - MilanTV : #JuventusMilan - Finale #supercoppa italiana femminile #followtherossonere ???? LIVE alle 14.30 su @MilanTV (Dazn,… - SerieA : Nel Super 2010 dell’@Inter anche il trionfo in Supercoppa Italiana ?????? #SupercoppaFrecciarossa -1??0??… - yassine01937035 : JUVENTUS-MILAN SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE 68' 1-1 - lucaserafini4 : RT @MilanTV: Alle 14.30 non perdere la diretta @MilanTV (Dazn, Sky, Prime Video) di #JuventusMilan, finale di Supercoppa Italiana femminile… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

DIRETTA JUVENTUS MILAN DONNE (RISULTATO 0 - 1): INTERVALLO Juventus Milan donne 0 - 1 : questo è il risultato all'intervallo della partita che assegnerà ladi calcio femminile, con il gol di Grimshaw allo scadere che ha portato in vantaggio le rossonere. Ai punti avrebbe sicuramente meritato di più la Juventus, ma il Milan si è difeso ...14.00 Tra mezz'ora, il calcio d'inizio di Juventus - Milan, la finale dellafemminile. Le formazioni ufficiali JUVENTUS (4 - 3 - 3): Peyraud - Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, ...Buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi, che ritrova Edin Dzeko: le ultime Buone notizie per Simone Inzaghi, in vista del match contro il suo passato, la Lazio, e in vista anche della Supercopp ...54' Espulsa Codina. Doppio giallo per la rossonera, che lascia il Milan in 10. Decisione troppo severa dell'arbitro. 52' TRAVERSA! Piemonte serve Bergamaschi in area, apre ...