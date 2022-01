Supercoppa femminile | la Juventus Women ribalta il Milan | primo trionfo per Montemurro

(Di sabato 8 gennaio 2022) Labatte 2-1 ilnella finale die alza al cielo il trofeo Labatte 2-1 ilnella finale diitaliana a Frosinone conquistando per la terza volta di fila il trofeo. Bianconere non brillanti, che vanno sotto neltempo per la rete di Grimshaw, ma ciniche, decisivo il colpo di testa della solita Girelli dopo il pareggio arrivato grazie all’autorete di Bergamaschi.2-1: risultato e tabellino Reti: 45+1? Grimshaw, 50? aut. Bergamaschi, 87? Girelli(4-3-3): Peyraud Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, ...

La Juventus Women batte 2 - 1 il Milan nella finale di Supercoppa femminile e alza al cielo il trofeo La Juventus Women batte 2 - 1 il Milan nella finale di Supercoppa italiana a Frosinone conquistando per la terza volta di fila il trofeo. Bianconere non brillanti, che vanno sotto nel primo tempo per la rete di Grimshaw, ma ciniche, decisivo il colpo di testa della solita Girelli dopo il pareggio arrivato grazie all'autorete di Bergamaschi. È della Juventus la Supercoppa Italia di calcio femminile. Per la terza volta consecutiva le bianconere si aggiudicano questa competizione, battendo al Benito Stirpe di Frosinone il Milan con il punteggio di 2-1.