SuperCoppa Femminile Ferrovie dello Stato Italiane | Juventus vs Milan diretta La7 | TimVision | DAZN

(Di sabato 8 gennaio 2022) Da una parte Joe Montemurro, protagonista con la suadi una prima parte di stagione praticamente perfetta, dall’altra Maurizio Ganz, pronto a guidare ilverso il primo titolo della sua storia. Tra i due tecnici, in bella mostra, il trofeo della venticinquesima edizione della competizione. La finale dellasi disputerà alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone davanti a più di 3mila spettatori e verrà trasmessa insue La7 (anche suTV eTV).Prima del calcio d’inizio ci sarà spazio per la madrina dell’evento Alessandra Amoroso, che si...

L'8 gennaio 2022 la finale dellasarà trasmessa in diretta su Tim Vision e La7; su DAZN la Liga, su Sky la Bundesliga FROSINONE - Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 8 gennaio vogliamo ...PROGRAMMA FINALE2022: Sabato 8 gennaio 2022 Ore 14.30 Juventus - MilanFRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale della Super Coppa di Calcio Femminile la Juventus vince 5-4 ai rigori col Sassuolo a Frosinone e si qualifica per la finale. Nel primo tempo all’11’ passa ...Oggi, al 'Benito Stirpe' di Frosinone, con fischio d’inizio ore 14:30, il Milan di Ganz affronterà la Juventus; le rossonere hanno trovato il successo in semifinale contro la Roma, mente le bianconere ...