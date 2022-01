Superbonus | Mastrapasqua | “Bonus mania è una droga per paese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 gennaio 2022) ”110%,facciate,rubinetti,terme,cultura,computer. Tuttisenza vincoli reddituali. C’è una, che trovo persino offensiva per gii italiani. Ilè unache ma poi quando ti svegli e non c’è più nulla. E’ metadone, ma la realtà è ben diversa”. Lo sottolinea all’Adnkronos, Antonio, ex presidente dell’Inps, sottolineando che “l’uomo più ricco d’Italia ha il 110% come l’uomo più povero d’Italia” mentre “sono penalizzato se mi nasce un figlio”. ”Ho delle grosse perplessità sulla proroga dele sull’utilità al ...