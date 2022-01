“Superato il limite della decenza”: FIFA e UEFA, che attacco dall’Italia (Di sabato 8 gennaio 2022) Dura presa di posizione del direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni nei confronti di FIFA e UEFA, responsabili dei calendari intasati. Dopo le discussioni sull’ormai imminente Coppa d’Africa, che comincia domani in Camerun e priverà per un mese i club europei di numerose stelle, anche UEFA e FIFA finiscono nel mirino della critica. Colpa dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 gennaio 2022) Dura presa di posizione del direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni nei confronti di, responsabili dei calendari intasati. Dopo le discussioni sull’ormai imminente Coppa d’Africa, che comincia domani in Camerun e priverà per un mese i club europei di numerose stelle, anchefiniscono nel mirinocritica. Colpa dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

zazoomblog : “Avete superato il limite”. GF Vip Alfonso Signorini fa irruzione in casa: cosa è successo durante la diretta - #“… - sdavite110 : @ItaliaViva @VincenzoDeLuca Da oggi @matteorenzi per me non esisti. Dare del vigliacco ha superato il limite! Il te… - TommyBrain : Visione TV:Superato ogni limite – Il Controcanto – Rassegna stampa del 6 Gennaio 2022 - IacobellisT : Visione TV:Superato ogni limite – Il Controcanto – Rassegna stampa del 6 Gennaio 2022 - TommyBrain : Superato ogni limite - Il Controcanto - Rassegna stampa del 6 Gennaio 2022' -