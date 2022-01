Super Green pass nei luoghi di lavoro e obbligo vaccinale per gli over 50 (Di sabato 8 gennaio 2022) . Le ultime misure del nuovo decreto Covid. Arriva una nuova stretta anti-Covid dal governo per contrastare l’impennata record di contagi e soprattutto il sovraccarico delle strutture ospedaliere. La grande novità dell’ultimo decreto legge del governo, annunciato il 5 gennaio e pubblicato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 8 gennaio 2022) . Le ultime misure del nuovo decreto Covid. Arriva una nuova stretta anti-Covid dal gno per contrastare l’impennata record di contagi e soprattutto il sovraccarico delle strutture ospedaliere. La grande novità dell’ultimo decreto legge del gno, annunciato il 5 gennaio e pubblicato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - VittorioSgarbi : «Super Green Pass»: scelta illiberale. Discriminazioni da Stato totalitario. Fanno pena. Non si capisce quale perve… - GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - giuliaebbbasta : Bon, super green pass arrivato. E mo se magna - Filippo923 : RT @it_inter: Il gruppo squadra dell'Inter ha il 100% dei giocatori con il super green pass GDS -