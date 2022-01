Stephen Hawking era un genio? Di certo era famoso (Di sabato 8 gennaio 2022) Stephen William Hawking. Fisico teorico, cosmologo, divulgatore scientifico. Oggi, 8 gennaio 2022, avrebbe festeggiato il suo ottantesimo compleanno. Era nato lo stesso giorno in cui morì Galileo Galilei ed è morto lo stesso giorno in cui nacque Albert Einstein, alla sua stessa età: 76 anni. Per alcuni sono segni del destino, era predestinato ad essere un genio della Fisica. A dire il vero io sono nato il giorno in cui morì colui che sedeva sulle spalle dei giganti ed era stato, come lui, Lucasian Professor of Mathematics all’università di Cambridge. Isaac Newton era andato in cattedra nel 1669. Stephen W. Hawking nel 1979. Peccato che nessuno mi considera un genio della Fisica. Evitiamo di giocare con le coincidenze. Domanda: Hawking era un genio? Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)William. Fisico teorico, cosmologo, divulgatore scientifico. Oggi, 8 gennaio 2022, avrebbe festeggiato il suo ottantesimo compleanno. Era nato lo stesso giorno in cui morì Galileo Galilei ed è morto lo stesso giorno in cui nacque Albert Einstein, alla sua stessa età: 76 anni. Per alcuni sono segni del destino, era predestinato ad essere undella Fisica. A dire il vero io sono nato il giorno in cui morì colui che sedeva sulle spalle dei giganti ed era stato, come lui, Lucasian Professor of Mathematics all’università di Cambridge. Isaac Newton era andato in cattedra nel 1669.W.nel 1979. Peccato che nessuno mi considera undella Fisica. Evitiamo di giocare con le coincidenze. Domanda:era un? Di ...

Treccani : Stephen Hawking nasceva ottant'anni fa, l'8 gennaio del 1942. È stato uno dei più noti astrofisici dell'ultimo seco… - RaiCultura : Stephen #Hawking, uno dei cosmologi più importanti degli ultimi decenni per le sue teorie sui buchi neri e l'origin… - wangjie02777054 : RT @Poesiaitalia: 'll più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza.' 80 anni fa nasceva Stephen H… - FraLauricella : RT @RaiCultura: Stephen #Hawking, uno dei cosmologi più importanti degli ultimi decenni per le sue teorie sui buchi neri e l'origine dell'u… - DarioPatruno1 : RT @Poesiaitalia: 'll più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza.' 80 anni fa nasceva Stephen H… -