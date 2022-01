Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: sub iudice le partite non giocate (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha registrato alcune defezioni. Quattro gare non si sono disputate a causa delle positività al Covid-19: Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. Nessun 0-3 a tavolino, è quanto comunicato dal giudice sportivo con la pubblicazione degli Squalificati, dichiarate ‘sub iudice’ le quattro sfide, ovvero nelle mani del giudice. La decisione non è ancora arrivata. Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ultima giornata del campionato diA ha registrato alcune defezioni. Quattro gare non si sono disputate a causa delle positività al Covid-19: Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. Nessun 0-3 a tavolino, è quanto comunicato dalcon la pubblicazione degli, dichiarate ‘sub’ le quattro sfide, ovvero nelle mani del. La decisione non è ancora arrivata. Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ...

Advertising

CalcioWeb : Gli squalificati in #SerieA, il giudice sportivo: le decisioni sulle 4 partite non giocate - infoitsport : Serie A, Giudice Sportivo 20ª giornata: sei squalificati - sscalcionapoli1 : Serie A, gli squalificati: 6 fermati, due romanisti e c’è anche uno della Sampdoria - genovesergio76 : RT @Sport_Fair: Gli squalificati in #SerieA: la decisioni del giudice sportivo sulla 4 partite non disputate, #BolognaInter sub iudice htt… - CalcioOggi : Giudice Sportivo: i 10 squalificati per la 21ª giornata di Serie A - Fantacalcio ® -