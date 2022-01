Spencer: rinviata la data di uscita del film in Italia (Di sabato 8 gennaio 2022) L'uscita in Italia di Spencer, il nuovo film su Lady Diana, interpretato da Kristen Stewart e diretto da Pablo Larraín, è stata rinviata a data da destinarsi. Spencer, l'atteso film che vede protagonista Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, non arriverà in Italia il 20 gennaio. L'uscita dell'opera diretta da Pablo Larraín è stata infatti rinviata a data da destinarsi, probabilmente a causa della delicata situazione con cui l'Italia è tornata a fare i conti in questo periodo. Ancora pochi giorni ed i tantissimi che già avevano programmato di recarsi al cinema per l'occasione, avrebbero avuto l'opportunità di vedere Spencer, il nuovo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 gennaio 2022) L'indi, il nuovosu Lady Diana, interpretato da Kristen Stewart e diretto da Pablo Larraín, è statada destinarsi., l'attesoche vede protagonista Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, non arriverà inil 20 gennaio. L'dell'opera diretta da Pablo Larraín è stata infattida destinarsi, probabilmente a causa della delicata situazione con cui l'è tornata a fare i conti in questo periodo. Ancora pochi giorni ed i tantissimi che già avevano programmato di recarsi al cinema per l'occasione, avrebbero avuto l'opportunità di vedere, il nuovo ...

