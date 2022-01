Speed skating, Francesca Lollobrigida dopo il bronzo europeo nei 1500: “Sono davvero contentissima” (Di sabato 8 gennaio 2022) Seconda medaglia, secondo bronzo per una magnifica Francesca Lollobrigida agli Europei di Speed skating in quel di Heerenveen, nei Paesi Bassi. L’azzurra trova la terza piazza anche nei 1500m con il crono di 1:54.505 (il suo personale è di 1:52.23) dopo una prova in progressione. L’atleta italiana è stata battuta dalle due padrone di casa olandesi: Antoinette de Jong prima in 1:53.812 davanti alla connazionale Ireen Wüst, seconda in 1:54.083 (+0.27). Le sue parole riportate dalla FISG: “Sono davvero contentissima. Ieri sui 3000 metri Sono partita a mille sin da subito perché volevo giocarmela e testare la mia condizione e oggi è valso lo stesso discorso. Queste gare mi servono da punto intermedio della ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Seconda medaglia, secondoper una magnificaagli Europei diin quel di Heerenveen, nei Paesi Bassi. L’azzurra trova la terza piazza anche neim con il crono di 1:54.505 (il suo personale è di 1:52.23)una prova in progressione. L’atleta italiana è stata battuta dalle due padrone di casa olandesi: Antoinette de Jong prima in 1:53.812 davanti alla connazionale Ireen Wüst, seconda in 1:54.083 (+0.27). Le sue parole riportate dalla FISG: “. Ieri sui 3000 metripartita a mille sin da subito perché volevo giocarmela e testare la mia condizione e oggi è valso lo stesso discorso. Queste gare mi servono da punto intermedio della ...

