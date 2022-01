Speed skating, bis di Francesca Lollobrigida agli Europei: è di bronzo anche nei 1500 metri! (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo bronzo per Francesca Lollobrigida ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, agli Europei senior 2022 su singole distanze di Speed skating: dopo il podio ottenuto ieri nei 3000 metri femminili, l’azzurra ha ottenuto lo stesso metallo nei 1500 metri femminili, regalando all’Italia il terzo bronzo complessivo. L‘azzurra, che in Coppa del Mondo aveva portato a casa nelle quattEuropro tappe disputate in questa stagione un quinto, un sesto, un settimo ed un nono posto, oggi è salita al terzo posto continentale con il crono di 1:54.505 (il suo personale è di 1:52.23) dopo una prova in progressione. L’italiana si è fermata a 0.69 dall’oro: è arrivata la doppietta neerlandese con Antoinette de Jong prima in 1:53.812, brava a difendersi nel testa ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondoperad Heerenveen, nei Paesi Bassi,senior 2022 su singole distanze di: dopo il podio ottenuto ieri nei 3000 metri femminili, l’azzurra ha ottenuto lo stesso metallo neimetri femminili, regalando all’Italia il terzocomplessivo. L‘azzurra, che in Coppa del Mondo aveva portato a casa nelle quattEuropro tappe disputate in questa stagione un quinto, un sesto, un settimo ed un nono posto, oggi è salita al terzo posto continentale con il crono di 1:54.505 (il suo personale è di 1:52.23) dopo una prova in progressione. L’italiana si è fermata a 0.69 dall’oro: è arrivata la doppietta neerlandese con Antoinette de Jong prima in 1:53.812, brava a difendersi nel testa ...

