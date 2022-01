Sorpresa! Ci sono buone notizie sulla crisi climatica (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021 ha portato eventi estremi come incendi, ondate di caldo, alluvioni. Tuttavia, dopo un anno in cui gli effetti della crisi climatica si sono fatti sempre più evidenti, la rivista del MIT di Boston offre uno spunto in controtendenza: ci sono buoni motivi per essere più ottimisti. O perlomeno, meno catastrofisti. Come ha scritto il professore e ricercatore energetico Jesse Jenkins (università di Princeton): “Non siamo più completamente f****ti. Ma siamo anche lontani dal non essere completamente f****ti!”. Anche l’autore James Temple invita a mantenere la guardia alta. “I progressi, limitati, non sono sufficienti. Abbiamo impiegato troppo tempo per iniziare a fare dei veri cambiamenti. Gli eventi mondiali e la politica potrebbero ancora rallentare o invertire le tendenze. E di fronte a una sfida ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021 ha portato eventi estremi come incendi, ondate di caldo, alluvioni. Tuttavia, dopo un anno in cui gli effetti dellasifatti sempre più evidenti, la rivista del MIT di Boston offre uno spunto in controtendenza: cibuoni motivi per essere più ottimisti. O perlomeno, meno catastrofisti. Come ha scritto il professore e ricercatore energetico Jesse Jenkins (università di Princeton): “Non siamo più completamente f****ti. Ma siamo anche lontani dal non essere completamente f****ti!”. Anche l’autore James Temple invita a mantenere la guardia alta. “I progressi, limitati, nonsufficienti. Abbiamo impiegato troppo tempo per iniziare a fare dei veri cambiamenti. Gli eventi mondiali e la politica potrebbero ancora rallentare o invertire le tendenze. E di fronte a una sfida ...

Advertising

acm95fede : @alesalv17 sisi mi sono sorpresa anche io - cavalierespleen : RT @IlTeRzOsEnSo1: Non è necessario e non riesco a dirti 'Sono tua', ma posso dirti che sei il compagno dei miei pensieri, sei la cura del… - formichenews : Sorpresa! Ci sono buone notizie sulla crisi climatica Astenersi catastrofisti: dall'MIT arriva un raro sprazzo di… - juventitudine : Situazione friccicarella, non sono sorpresa. - OrioliPaolo : @MoraceDomenico Ormai non si può nemmeno più chiamare in causa l'effetto sorpresa. Sono due anni che se ne parla... -