Sondaggi politici | PD sempre primo | Meloni e Salvini inseguono Risale il Movimento 5 Stelle

(Di sabato 8 gennaio 2022) Negli ultimielettorali messi a disposizione da YouTrend emerge che il partito politico in cima alle preferenze politiche degli italiani è ancora il PD. Dopo una lunghissima rincorsa, i “Dem” sono infatti riusciti ad agguantare il primato da qualche settimana, approfittando anche di un lieve calo di Fratelli d’Italia. Al momento il Partito Democratico L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

TommyBrain : SONDAGGI POLITICI' - IacobellisT : SONDAGGI POLITICI' - TommyBrain : SONDAGGI POLITICI' - IacobellisT : SONDAGGI POLITICI' - AlbertoZacheo : @christianrocca @mariolavia @Linkiesta Qualcuno odia la pace sociale perché non capisce cosa rischia. Noi italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Di roberto.naccarella - 08/01/2022 Negli ultimielettorali messi a disposizione da YouTrend emerge che il partito politico in cima alle preferenze politiche degli italiani è ancora il PD. Dopo una lunghissima rincorsa, i 'Dem' sono ...Certo, ed un po' di tempo è trascorso, ivogliono Renzi al 2%, con seguito 'cheto' al ... Ed ora si vanta di aver tanti titoli 'nobiliar -'. Velardi , appunto il primo dei Lothar co n ...Dei poco più di cento partecipanti al sondaggio più della metà sono donne e oltre il ... formativo la componente più numerosa è degli studi giuridici, economici e politici, pari a circa quattro su ...I no-vax, ha detto Macron, “non soltanto mettono in pericolo la vita degli altri, ma restringono la libertà degli altri”.