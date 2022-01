Snowboardcross: a Krasnojarsk Italia deludente, Moioli solo quinta. Vincono Bankes e Noerl (Di sabato 8 gennaio 2022) Mattinata Italiana avara di soddisfazioni per la squadra tricolore di Snowboardcross. Sin dalle qualificazioni si era capito che la pista russa di Krasnojarsk non fosse tra le più amate per il Bel Paese, ma il risultato odierno in Coppa del Mondo è davvero deludente, con nessun azzurro in finale. Michela Moioli salva il salvabile al femminile agguantando una quinta piazza che la tiene comunque in corsa in chiave classifica. La lombarda è stata eliminata in semifinale e si è aggiudicata poi la Small Final. A vincere è nuovamente la campionessa del mondo Charlotte Bankes (Gran Bretagna), che scappa via in vetta alla graduatoria. Battute la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Lindsey Jacobellis, con l’australiana Belle Brockhoff quarta. LIVE ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Mattinatana avara di soddisfazioni per la squadra tricolore di. Sin dalle qualificazioni si era capito che la pista russa dinon fosse tra le più amate per il Bel Paese, ma il risultato odierno in Coppa del Mondo è davvero, con nessun azzurro in finale. Michelasalva il salvabile al femminile agguantando unapiazza che la tiene comunque in corsa in chiave classifica. La lombarda è stata eliminata in semifinale e si è aggiudicata poi la Small Final. A vincere è nuovamente la campionessa del mondo Charlotte(Gran Bretagna), che scappa via in vetta alla graduatoria. Battute la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Lindsey Jacobellis, con l’australiana Belle Brockhoff quarta. LIVE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: Moioli fuori in semifinale eliminato anche Sommmariva -… - zazoomblog : Snowboardcross Moioli quinta nelle qualificazioni di Krasnojarsk. Passa Sommariva eliminati gli altri azzurri -… - sportface2016 : #snowboardcross | 9 azzurri convocati per la tappa di Krasnojarsk -