Snowboard | Sabine Schoeffmann vince il PGS di Scuol Male le azzurre

(Di sabato 8 gennaio 2022) È da poco terminato il PGS femminile di, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 diparallelo. A trovare il successo sulla pista svizzera è stata l’austriaca. Per lei si tratta della prima vittoria in carriera in questa specialità. Sul podio con l’austriaca finiscono le svizzera Julie Zogg, sconfitta proprio danella Big Final, e Jenny Ladina, che supera nella Small Final la tedesca Carolin Langenhorst (quarta). In casa Italia, invece, non superano gli ottavi di finale le uniche duequalificate per le fasi finali, ovvero Nadya Ochner e Lucia Dalmasso. La nativa di Merano sbaglia nella parte conclusiva della sua run ed è costretta ad arrendersi alla svizzera Zogg, mentre la 24enne viene eliminata dalla russa Polina ...