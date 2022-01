Slittino naturale | Evelin Lanthaler e il doppio Pigneter Clara vincono la tappa inaugurale di Umhausen

Leggi su oasport

(Di sabato 8 gennaio 2022) E’ subito grande Italia al termine della prima giornata di gare delladella Coppa del Mondo disu pista2022. Si è gareggiato in quel di(Austria) e gli atleti azzurri non hanno lasciato scampo agli avversari, vincendo entrambe le prove in programma nella giornata odierna e confermando come il settore sia davvero un nostro fiore all’occhiello. Nella prova femminile dominio della solitacon il tempo di 2:30.69 (1:15.33 nella prima manche e 1:15.36 nella seconda) con la bellezza di 1.09 di vantaggio sulla tedesca Lisa Walch che chiude seconda in 2:31.78 (1:16.12 e 1:15.66) mentre completa il podio l’altra azzurra Greta Pinggera a 1.49 in 2:32.18 (1:16.04 e 1:16.14). Quarta posizione per l’austriaca Michelle ...