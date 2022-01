Slittano tre partite di serie A e due di Coppa Italia

Leggi su agi

(Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Variazione di orario e di date per alcunestabilita dalla Lega calcio diA. In particolare, la partita Torino-Fiorentina non si giocherà più domenica 9 gennaio alle 14,30, ma lunedì 10 gennaio alle 17. Rinviata anche Cagliari-Bologna: invece di scendere in campo domenica alle 14,30, le due squadre si incontreranno martedì 11 gennaio alle 20,45. Slitta anche Bologna-Napoli, match della terza giornata di ritorno: la partita si giocherà lunedì 17 gennaio alle ore 18,30 e non domenica 16 alle 15. Cambia poi la programmazione di duedegli ottavi di: Atalanta-Venezia resta in calendario per mercoledì 12 gennaio, ma le due squadre scenderanno in campo alle 17,30 invece che alle 14,30. Napoli-Fiorentina, invece, si giocherà giovedì 13 gennaio alle ore 18, e non il 12 ...