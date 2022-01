Slitta a gennaio 2023 l'avvio sanzioni a esercenti che rifiutano il pagamento elettronico (Di sabato 8 gennaio 2022) Le sanzioni a negozianti, professionisti senza pos non partono più nel 2022. Di certo la data di avvio è Slittata, un po’ in sordina, a gennaio 2023: quindi di un anno rispetto al termine emerso in precedenza. È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge deldecreto Recovery, nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. Riporta la Repubblica: Com’è noto, l’obbligo c’era già, dal 2012 (governo Monti) ma senza sanzioni. L’utente che si vedeva rifiutata la carta di credito o il bancomat aveva dalla sua solo il diritto di non pagare fino a quando la contro parte non avesse accettato il pagamento elettronico (“moratoria del creditore”). Opzione scomoda, poco nota e certo foriera di litigi. Per anni si sono succeduti tentativi di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Lea negozianti, professionisti senza pos non partono più nel 2022. Di certo la data dita, un po’ in sordina, a: quindi di un anno rispetto al termine emerso in precedenza. È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge deldecreto Recovery, nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. Riporta la Repubblica: Com’è noto, l’obbligo c’era già, dal 2012 (governo Monti) ma senza. L’utente che si vedeva rifiutata la carta di credito o il bancomat aveva dalla sua solo il diritto di non pagare fino a quando la contro parte non avesse accettato il(“moratoria del creditore”). Opzione scomoda, poco nota e certo foriera di litigi. Per anni si sono succeduti tentativi di ...

Advertising

sportface2016 : +++#EmpoliSassuolo slitta alle ore 14.30 di domenica 9 gennaio: lo ha deciso la Lega #SerieA+++ - HuffPostItalia : Slitta a gennaio 2023 l'avvio sanzioni a esercenti che rifiutano il pagamento elettronico - RadioCL1 : In Sicilia il rientro a scuola slitta al 13 gennaio. La decisione dopo l’incontro Governo, Anci e sindacati… - comuniciclabili : RT @unitel_italia: #PUMS: spostato al 2023 il termine ultimo per l’approvazione dei #PianiUrbanidellaMobilitàSostenibile. Ma attenzione: il… - ptvtelenostra : Slitta la Lega Pro al 23 gennaio. Febbraio di fuoco con 7 gare in 23 giorni -