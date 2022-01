Sky: Bologna-Napoli posticipata a lunedì 17 gennaio alle 18.30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Sky Sport dà i nuovi giorni ed orari per alcune delle prossime partite di campionato che hanno ripercussioni anche sugli impegni della squadra di Luciano Spalletti. Cagliari-Bologna si gioca martedì alle 20.45, di conseguenza, Bologna-Napoli viene posticipata a lunedì 17 alle 18.30 ULTIM’ORA SERIE A CAGLIARI-Bologna SI GIOCHERÀ MARTEDI alle 20.45 Bologna-Napoli posticipata a lunedì 17 alle 18.30#SkySport #SkySerieA #SerieA — skysport (@SkySport) January 8, 2022 ULTIM’ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI alle 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI alle 17.00#SkySport #SkySerieA ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Sky Sport dà i nuovi giorni ed orari per alcune delle prossime partite di campionato che hanno ripercussioni anche sugli impegni della squadra di Luciano Sptti. Cagliari-si gioca martedì20.45, di conseguenza,viene1718.30 ULTIM’ORA SERIE A CAGLIARI-SI GIOCHERÀ MARTEDI20.451718.30#SkySport #SkySerieA #SerieA — skysport (@SkySport) January 8, 2022 ULTIM’ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI17.00#SkySport #SkySerieA ...

Advertising

DilectisG : RT @napolista: Sky: #BolognaNapoli posticipata a lunedì 17 gennaio alle 18.30 Novità di calendario per la Serie A. La partita slitta perch… - napolista : Sky: #BolognaNapoli posticipata a lunedì 17 gennaio alle 18.30 Novità di calendario per la Serie A. La partita sli… - andreastoolbox : Ricorsi al Tar, la Lega Serie A ne vince 3 su 4. Solo il Bologna resta bloccato | Sky Sport - sportli26181512 : Calendario Serie A, quali partite si giocano e quali no nella 21^ giornata?: La Serie A prosegue con la 21^ giornat… - sportli26181512 : Bologna, uno scozzese per la fascia destra: Aaron Hickey potrebbe non essere più l'unico scozzese nella rosa del Bo… -