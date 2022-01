Sirene inglesi per Milinkovic Savic: offerta da 80 milioni! (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Manchester United fa sul serio: per superare la concorrenza, è pronta un offerta da 80 milioni! L’obiettivo è quello di portarlo subito in Inghilterra. Milinkovic Savic, LazioNon è una sorpresa vedere Milinkovic Savic tra i grandi obiettivi dei top club europei. Sono anni che il centrocampista che dimostra di giocare a livelli molto alti e quella del Manchester United non è la prima offerta arrivata alla porta di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha infatti sempre blindato il suo centrocampista: quando la Juventus è stata fortemente interessata al profilo di Milinkovic Savic, la richiesta era di ben 130 milioni, una cifra esorbitante e difficilmente ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Manchester United fa sul serio: per superare la concorrenza, è pronta unda 80L’obiettivo è quello di portarlo subito in Inghilterra., LazioNon è una sorpresa vederetra i grandi obiettivi dei top club europei. Sono anni che il centrocampista che dimostra di giocare a livelli molto alti e quella del Manchester United non è la primaarrivata alla porta di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha infatti sempre blindato il suo centrocampista: quando la Juventus è stata fortemente interessata al profilo di, la richiesta era di ben 130 milioni, una cifra esorbitante e difficilmente ...

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, sirene inglesi dalla #PremierLeague per #Ramsey ?? - Profilo3Marco : RT @qnazionale: Roma, sirene inglesi per Veretout: slitta ancora il rinnovo - LALAZIOMIA : Roma, sirene inglesi per Veretout: slitta ancora il rinnovo - Sport - Calcio - - qnazionale : Roma, sirene inglesi per Veretout: slitta ancora il rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Sirene inglesi Calciomercato Juve, sirene inglesi per Ramsey: "E' un top Player" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ramsey corteggiato dall'ex Juve che lo vorrebbe nella sua squadra. Il gallese è in uscita: le ultime sul calciomercato Ramsey è tentato dalle sirene della Premier League. Il gallese, messo ufficialmente nella lista dei partenti della Juve da Allegri, è finito nel mirino del Crystal Palace allenato da Patrick Vieira. L'ex bianconero, in ...

Fiorentina: il Newcastle offre 70 milioni per Vlahovic, giocatore rifiuta destinazione Non si placano le sirene inglesi per Dusan Vlahovic . Dopo l'offensiva dell'Arsenal, anche il Newcastle si è fatto avanti per provare ad assicurarsi le prestazioni del serbo classe 2000. L'offerta del club bianconero, ...

Calciomercato Juve, sirene inglesi per Ramsey: «E' un top Player» Calcio News 24 Calciomercato Juve, sirene inglesi per Ramsey: «E’ un top Player» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ramsey corteggiato dall’ex Juve che lo vorrebbe nella sua squadra. Il gallese è in uscita: le ultime sul calciomercato Ramsey è tentato dalle sirene del ...

Fiorentina: il Newcastle offre 70 milioni per Vlahovic, giocatore rifiuta destinazione Non si placano le sirene inglesi per Dusan Vlahovic. Dopo l’offensiva dell’Arsenal, anche il Newcastle si è fatto avanti per provare ad assicurarsi le prestazioni del serbo classe 2000. L’offerta del ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ramsey corteggiato dall'ex Juve che lo vorrebbe nella sua squadra. Il gallese è in uscita: le ultime sul calciomercato Ramsey è tentato dalledella Premier League. Il gallese, messo ufficialmente nella lista dei partenti della Juve da Allegri, è finito nel mirino del Crystal Palace allenato da Patrick Vieira. L'ex bianconero, in ...Non si placano leper Dusan Vlahovic . Dopo l'offensiva dell'Arsenal, anche il Newcastle si è fatto avanti per provare ad assicurarsi le prestazioni del serbo classe 2000. L'offerta del club bianconero, ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ramsey corteggiato dall’ex Juve che lo vorrebbe nella sua squadra. Il gallese è in uscita: le ultime sul calciomercato Ramsey è tentato dalle sirene del ...Non si placano le sirene inglesi per Dusan Vlahovic. Dopo l’offensiva dell’Arsenal, anche il Newcastle si è fatto avanti per provare ad assicurarsi le prestazioni del serbo classe 2000. L’offerta del ...