SIMONE DI PASQUALE: AL LAVORO SUL CANTANTE MASCHERATO, SEMPRE AL FIANCO DI MILLY (Di sabato 8 gennaio 2022) SIMONE Di PASQUALE si conferma un signore di stile, classe e maturità. Non c'erano dubbi sulle qualità del pilastro dei maestri di Ballando con le Stelle come lo ha definito MILLY Carlucci. Sfiorata la vittoria con Bianca Gascoigne, ha iniziato la sua nuova avventura come coreografo de Il CANTANTE MASCHERATO. Lo show tornerà venerdì 11 febbraio su Rai1 con 6 nuove puntate. Lo studio del CANTANTE MASCHERATO è in allestimento. Le 12 maschere verranno presto svelate dopo un LAVORO che è partito ormai quattro mesi fa. Ognuno dei vip mascherati verrà affiancato da bravissimi ballerini durante l'esibizione. A coordinarli Di PASQUALE che l'anno scorso era con Sara Di Vaira, confermata nel ruolo, l'ispettore che aiutava a scoprire l'identità ...

