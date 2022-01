Signorini irrompe nella casa: “Qui perdiamo la faccia tutti, non vi riconosco più” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il conduttore condanna le frasi di Katia Ricciarelli La soprano resta in gioco: “Già in passato abbiamo sbagliato a squalificare Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 8 gennaio 2022) Il conduttore condanna le frasi di Katia Ricciarelli La soprano resta in gioco: “Già in passato abbiamo sbagliato a squalificare Perizona Magazine.

Advertising

ilpeggioredei94 : SIGNORINI irrompe in casa come il preside irrompeva in piena assemblea alle superiori, non ce la faccio, troppi ricordi ?? #GFvip -