Sidney Poitier: vita privata, biografia, carriera, chi era, cause della morte, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di sabato 8 gennaio 2022) Chi era Sidney Poitier nella vita privata? Con la scomparsa dell’attore afroamericano avvenuta il 7 Gennaio a Los Angeles, non se ne va solo uno degli ultimi rappresentanti dell’epoca d’oro di Hollywood, ma una vera e propria leggenda del cinema internazionale. Interprete straordinario di film divenuti dei cult, l’artista era però piuttosto riservato riguardo alla sfera più intima: ecco qualche informazione a riguardo. Chi era Sidney Poitier: cenni biografici, carriera e cause della morte Sidney Poitier era nato a Miami (USA) il 20 Febbraio del 1927 (Acquario). Crebbe nella colonia britannica di Bahamas. e da giovane si trasferì negli States. Artista naturalmente dotato di uno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 8 gennaio 2022) Chi eranella? Con la scomparsa dell’attore afroamericano avvenuta il 7 Gennaio a Los Angeles, non se ne va solo uno degli ultimi rappresentanti dell’epoca d’oro di Hollywood, ma una vera e propria leggenda del cinema internazionale. Interprete straordinario di film divenuti dei cult, l’artista era però piuttosto riservato riguardo alla sfera più intima: ecco qualche informazione a riguardo. Chi era: cenni biografici,era nato a Miami (USA) il 20 Febbraio del 1927 (Acquario). Crebbe nella colonia britannica di Bahamas. e da giovane si trasferì negli States. Artista naturalmente dotato di uno ...

Corriere : È morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore: aveva 94 anni - RaiCultura : Ci ha lasciato a 94 anni, Sidney Poitier, leggenda di Hollywood, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior… - SkyTG24 : Morto Sidney Poitier: l’attore di Indovina chi viene a cena? - LaClementina1 : RT @rada_maja: ??RIP/ Morto Sidney Poitier, attore , aveva 94 anni ?? - antoniomitri1 : RT @RaiCultura: Ci ha lasciato a 94 anni, Sidney Poitier, leggenda di Hollywood, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore.… -