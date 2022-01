Sidney Poitier non è stato uno Spike Lee o Steve McQueen. Ma le sue lotte le ha fatte eccome (Di sabato 8 gennaio 2022) Solo pochi mesi fa, il 26 maggio scorso, ci lasciava Anthony James, zozzo gestore di tavola calda (nonché assassino) ne La calda notte dell’Ispettore Tibbs (’67) di Norman Jewison, il film (con due sequel inferiori alla matrice) che ha segnato la popolarità di Sidney Poitier, scomparso ieri a 94 anni. Sui social – come sempre inattendibili – era uscita una controbufala di una (per loro) presunta bufala: “non è vero che Poitier è morto”, ma, invece, purtroppo, era vero, come confermato da Chester Cooper, vice primo ministro delle Bahamas dove lui, novantaquattrenne, ha concluso la propria esistenza. Pur nato a Miami, dove s’era temporaneamente trasferita la sua povera famiglia di contadini (con sette figli), Poitier alle Bahamas aveva le proprie radici. Trasferitosi poi a New York, fece il lavapiatti e il clochard nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Solo pochi mesi fa, il 26 maggio scorso, ci lasciava Anthony James, zozzo gestore di tavola calda (nonché assassino) ne La calda notte dell’Ispettore Tibbs (’67) di Norman Jewison, il film (con due sequel inferiori alla matrice) che ha segnato la popolarità di, scomparso ieri a 94 anni. Sui social – come sempre inattendibili – era uscita una controbufala di una (per loro) presunta bufala: “non è vero cheè morto”, ma, invece, purtroppo, era vero, come confermato da Chester Cooper, vice primo ministro delle Bahamas dove lui, novantaquattrenne, ha concluso la propria esistenza. Pur nato a Miami, dove s’era temporaneamente trasferita la sua povera famiglia di contadini (con sette figli),alle Bahamas aveva le proprie radici. Trasferitosi poi a New York, fece il lavapiatti e il clochard nelle ...

