Serie A: solo 5 mila allo stadio per due turni (senza tifosi ospiti). Fiorentina giocherà a Torino lunedì (Di sabato 8 gennaio 2022) Ha voluto solo dare un segnale al governo, l'assemblea di Serie A, che ha approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni a 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l'emergenza Cov. In queste occasioni saranno chiusi i settori ospiti. E' stato anche comunicato che la partita Torino-Fiorentina, in calendario per domenica 9 gennaio, è stata posticipata a lunedì 10, con inizio alle 17 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 gennaio 2022) Ha volutodare un segnale al governo, l'assemblea diA, che ha approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per duea 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l'emergenza Cov. In queste occasioni saranno chiusi i settori. E' stato anche comunicato che la partita, in calendario per domenica 9 gennaio, è stata posticipata a10, con inizio alle 17 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - Gazzetta_it : Covid, Sarri: 'Lockdown? Allora sia per tutti, non solo per il calcio' - Pampa_1997 : RT @MarcoBellinazzo: L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Serie A… - spreadlovefory1 : RT @iraeffect: nella serie era estremamente importante introdurre la fword e far capire al pubblico a casa che è sbagliato dirla e cosa pro… -