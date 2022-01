Serie A, nessuna sconfitta a tavolino: la decisione del Giudice Sportivo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo ha deciso di non infliggere nessun risultato a tavolino nelle gare non disputate nello scorso turno di Serie A Il Giudice Sportivo ha deciso riguardo alle gare non disputate nel turno del 6 gennaio della Serie A. Non vi sarà nessuna sconfitta a tavolino per le squadre che non si sono presentate. Le gare in questione sono tutte reputate sub iudice, questo quanto emesso dal comunicato della Lega Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilha deciso di non infliggere nessun risultato anelle gare non disputate nello scorso turno diA Ilha deciso riguardo alle gare non disputate nel turno del 6 gennaio dellaA. Non vi saràper le squadre che non si sono presentate. Le gare in questione sono tutte reputate sub iudice, questo quanto emesso dal comunicato della LegaA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Giudice non decide sulle gare non disputate: Nessuna decisione da parte del Giudice Sportiv… - theboss_1908 : Nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo di Serie A in merito alla gara non disputata domenica contro il Bol… - AleNekPattzStew : Ciao :) Potreste riattivare gli episodi della serie tv #Friends? Vorrei iniziare a guardarla, ma nessuna delle 10… - Matador1337 : @Coccimari La politica non ha fatto nulla per la Serie A in generale e ancora meno per i tifosi allo stadio. Nessun… - Prima_Vera56 : @debufred @GustavoMichele6 Sai quanti decessi per malore improvviso ci sono in media in Italia ogni anno? 70.000 ci… -