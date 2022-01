Serie A, Lega: solo in 5mila allo stadio nelle giornate 16 - 23 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Assemblea della Lega calcio, secondo quanto si apprende, ha deciso che per le giornate del 16 e del 23 gennaio solo 5000 persone potranno assistere alle partite. Nella ventunesima giornata, invece, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Assemblea dellacalcio, secondo quanto si apprende, ha deciso che per ledel 16 e del 235000 persone potranno assistere alle partite. Nella ventunesima giornata, invece, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONVOCATA D'URGENZA ASSEMBLEA DI LEGA SI VALUTERANNO LE MISURE CONTRO IL COVID #SkySport #SkySerieA #SerieA #Covid - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LEGA VINCE 3 DEI 4 RICORSI PRESENTATI AL TAR. VIA LIBERA PER TORINO, UDINESE E SALERNITANA… - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - FredtheFake : Il buonsenso ke cerka di entrate in Lega serie A - OmarNews24 : RT @RaiSport: ? #Serie A: la 22ª e 23ª giornata con 5000 spettatori Lo ho stabilito l'#Assemblea di Lega. In queste occasioni saranno chius… -