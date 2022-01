Serie A, giudice sportivo: nessuno 0 - 3 a tavolino. Squalifica per Allegri (Di sabato 8 gennaio 2022) nessuno 0 - 3 a tavolino, ma gare "sub iudice". Il giudice sportivo ha preso questa decisione per quanto concerne le quattro partite della 20esima giornata di Serie A non disputate a causa dei ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)0 - 3 a, ma gare "sub iudice". Ilha preso questa decisione per quanto concerne le quattro partite della 20esima giornata diA non disputate a causa dei ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | I provvedimenti del Giudice Sportivo: ammenda anche per #Roma, #Juventus e #Lazio - MarcoQuattrina : RT @LeonettiFrank: Il Giudice Sportivo squalifica per una giornata Allegri per frasi ingiuriose, non sarà in panchina a Roma, ma non si acc… - infoitsport : Serie A, gli squalificati del giudice sportivo dopo la 20ª giornata - VailatiSergio : RT @theboss_1908: Nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo di Serie A in merito alla gara non disputata domenica contro il Bologna.… - Davide_2233 : RT @LeonettiFrank: Il Giudice Sportivo squalifica per una giornata Allegri per frasi ingiuriose, non sarà in panchina a Roma, ma non si acc… -