Serie A, giornata 21: i 5 difensori da non schierare al Fantacalcio (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo un turno di campionato complicato, torna il nostro massimo torneo calcistico. La Serie A sta vivendo un periodo davvero complicato, a causa delle numerose positività al covid-19 rilevate nei diversi gruppi squadra. Nonostante la difficoltà ad indicarvi i nomi dei calciatori sconsigliati, proveremo a dare i 5 difensori di Serie A da non schierare per la giornata 21. Come anticipato in fase di presentazione della giornata, le condizioni sanitarie non sono le migliori, in Italia e quindi anche all’interno delle varie squadre. Dopo il rinvio di ben quattro partite nell’arco dello scorso turno, anche per questa giornata sono previste due gare annullate: Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. I rossoblu e i bianconeri, infatti, hanno in rosa troppi atleti positivi. La ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo un turno di campionato complicato, torna il nostro massimo torneo calcistico. LaA sta vivendo un periodo davvero complicato, a causa delle numerose positività al covid-19 rilevate nei diversi gruppi squadra. Nonostante la difficoltà ad indicarvi i nomi dei calciatori sconsigliati, proveremo a dare i 5diA da nonper la21. Come anticipato in fase di presentazione della, le condizioni sanitarie non sono le migliori, in Italia e quindi anche all’interno delle varie squadre. Dopo il rinvio di ben quattro partite nell’arco dello scorso turno, anche per questasono previste due gare annullate: Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. I rossoblu e i bianconeri, infatti, hanno in rosa troppi atleti positivi. La ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - fanpage : La Serie A non si ferma, ma si va verso la chiusura degli stadi e partite a porte chiuse. In corso l'assemblea di L… - sportface2016 : Finale di #JuventusNapoli rovente: #Allegri insulta #Sozza, squalificato per una giornata e 10 mila euro di multa - TuttoHellasVer1 : Serie A: sei giocatori squalificati dopo la 20^ giornata - ER_Notizie : SPAL-BENEVENTO – 19^ GIORNATA SERIE BKT – MODALITA’ DI RICHIESTA ACCREDITI STAMPA E FOTOGRAFI… -