Serie A, giornata 21: 5 difensori da schierare al Fantacalcio (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo un ultimo travagliato turno di campionato, domani torna il nostro massimo torneo nazionale. La Serie A, infatti, sta vivendo un periodo davvero complicato, a causa delle numerose positività al covid-19 rilevate nei diversi gruppi squadra. Nonostante la difficoltà di indicarvi i nomi dei calciatori consigliati, proveremo a dare i 5 difensori di Serie A da schierare per la giornata 21. Come anticipato anche in precedenza, le condizioni sanitarie non sono le migliori. Dopo il rinvio di ben quattro partite nell’arco dello scorso turno, anche per questa giornata sono previste due gare annullate: Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. I rossoblù e i bianconeri, infatti, hanno in rosa troppi atleti positivi. La terza gara a rischio (Torino-Fiorentina), invece, si pensa che possa essere ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo un ultimo travagliato turno di campionato, domani torna il nostro massimo torneo nazionale. LaA, infatti, sta vivendo un periodo davvero complicato, a causa delle numerose positività al covid-19 rilevate nei diversi gruppi squadra. Nonostante la difficoltà di indicarvi i nomi dei calciatori consigliati, proveremo a dare i 5diA daper la21. Come anticipato anche in precedenza, le condizioni sanitarie non sono le migliori. Dopo il rinvio di ben quattro partite nell’arco dello scorso turno, anche per questasono previste due gare annullate: Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. I rossoblù e i bianconeri, infatti, hanno in rosa troppi atleti positivi. La terza gara a rischio (Torino-Fiorentina), invece, si pensa che possa essere ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - fanpage : La Serie A non si ferma, ma si va verso la chiusura degli stadi e partite a porte chiuse. In corso l'assemblea di L… - sportface2016 : Finale di #JuventusNapoli rovente: #Allegri insulta #Sozza, squalificato per una giornata e 10 mila euro di multa - dade494 : RT @Ma_Do_Sd: Gli interisti che scoprono l'header dell'account della Serie A alla ventesima giornata categoria da proteggere, mi dispiace p… - finocchiarocarm : La 21a giornata di Serie A -