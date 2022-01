Serie A e Covid, le ultime sulla situazione rinvii (Di sabato 8 gennaio 2022) Con l’incombere della ventunesima giornata di Serie A, la situazione legata ai rinvii causa Covid è sempre più confusionaria e incerta. Come visto già nell’ultima giornata, alcune partite non sono state disputate per via degli obblighi di quarantena imposti dalle Asl a varie società calcistiche italiane come Bologna, Salernitina, Udinese e Torino. Stadio Arechi, SalernoDa quel che è emerso dagli ultimi tamponi, la situazione è ancora molto incerta ma iniziano a delinearsi alcune certezze in più. Analizziamo i casi con più incertezza: VERONA-SALERNITANA. La squadra campana è stata una delle più colpite dal Covid ma ad oggi la partenza per Verona non sembra essere in dubbio. Dopo alcune negatività emerse ieri, la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Con l’incombere della ventunesima giornata diA, lalegata aicausaè sempre più confusionaria e incerta. Come visto già nell’ultima giornata, alcune partite non sono state disputate per via degli obblighi di quarantena imposti dalle Asl a varie società calcistiche italiane come Bologna, Salernitina, Udinese e Torino. Stadio Arechi, SalernoDa quel che è emerso dagli ultimi tamponi, laè ancora molto incerta ma iniziano a delinearsi alcune certezze in più. Analizziamo i casi con più incertezza: VERONA-SALERNITANA. La squadra campana è stata una delle più colpite dalma ad oggi la partenza per Verona non sembra essere in dubbio. Dopo alcune negatività emerse ieri, la ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - PayInCrypto : Covid, serie A in bilico. Draghi: 'Valutare stop o porte chiuse' - Antonio_Tatti_ : RT @Corriere: La serie A per ora non si ferma ma gli stadi potrebbero tornare chiusi -