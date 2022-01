Serie A e covid, assemblea Lega: nuove regole stadi (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ stata convocata una assemblea d’urgenza della Lega di Serie A per discutere dell’emergenza covid dopo la telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi col n.1 della Federcalcio Gravina, tra i temi all’ordine del giorno “delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare”. Nel corso della telefonata di ieri, Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione del calcio alle prese con l’aumento dei contagi per il covid e ha invitato il presidente della Federcalcio alla collaborazione, con la sollecitazione a valutare la sospensione del campionato o lo svolgimento delle partite a porte chiuse. La decisione è rimessa, si puntualizza, alla Federazione. Nel colloquio Gravina ha spiegato quanto stava avvenendo, confermando la momentanea sospensione e rinvio di gare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ stata convocata unad’urgenza delladiA per discutere dell’emergenzadopo la telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi col n.1 della Federcalcio Gravina, tra i temi all’ordine del giorno “delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare”. Nel corso della telefonata di ieri, Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione del calcio alle prese con l’aumento dei contagi per ile ha invitato il presidente della Federcalcio alla collaborazione, con la sollecitazione a valutare la sospensione del campionato o lo svolgimento delle partite a porte chiuse. La decisione è rimessa, si puntualizza, alla Federazione. Nel colloquio Gravina ha spiegato quanto stava avvenendo, confermando la momentanea sospensione e rinvio di gare ...

