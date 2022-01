Serie A, domani c’è Inter-Lazio: le probabili formazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Le probabili formazioni di Inter-Lazio, match della ventunesima giornata della Serie A 2021/2022 Torna in campo la Serie A – o almeno si spera – con le partite valide per la seconda giornata del girone di ritorno. A chiudere il programma di giornata sarà la sfida di San Siro tra l’Inter e la Lazio: ecco le probabili formazioni del match. Qui Inter: rebus Calhanoglu Dopo la mancata trasferta di Bologna torna l’Inter. Simone Inzaghi è alle prese con il rebus Calhanoglu che avrebbe dovuto scontare la squalifica nel turno precedente: in tal senso fondamentale sarà la decisione del giudice sportivo. In mezzo, non dovesse essere presente il turco ecco Vidal a far compagnia al duo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Ledi, match della ventunesima giornata dellaA 2021/2022 Torna in campo laA – o almeno si spera – con le partite valide per la seconda giornata del girone di ritorno. A chiudere il programma di giornata sarà la sfida di San Siro tra l’e la: ecco ledel match. Qui: rebus Calhanoglu Dopo la mancata trasferta di Bologna torna l’. Simone Inzaghi è alle prese con il rebus Calhanoglu che avrebbe dovuto scontare la squalifica nel turno precedente: in tal senso fondamentale sarà la decisione del giudice sportivo. In mezzo, non dovesse essere presente il turco ecco Vidal a far compagnia al duo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A MILAN, TRE GIOCATORI POSITIVI AL COVID-19 Squadra sottoposta a tamponi domani come protocollo Ats… - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’AIA non ha sospeso Chiffi dopo Milan-Roma: Daniele Chiffi non arbitrerà alcun match nella gi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, scala un match. Toro-Fiorentina a lunedì?: Si prospetta ancora un calendario incerto… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Caos Serie A. Le partite di domani in bilico possono slittare a lunedì. Le ultime' - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Verso Venezia-Milan: la probabile formazione rossonera: Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo… -