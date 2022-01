Serie A | dal 16 al 23 gennaio allo stadio solo 5000 spettatori

Leggi su intermagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Si riduce ulteriormente la capienza negli stadi diA Passerà dal 50% della capienza delloa solila capienza degli stadi per le partite diA. In particolare questa riduzione disarà valida a partire dalle gare in programma nel fine settimana del 15-16 al 22-23. Nessuna riduzione per il turno in programma domani e per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus in programma per mercoledì 12, partite in cui la capienza resterà al 50%. È questa la decisione presa dai club durante l’assemblea di Lega convocata per oggi d’urgenza. L'articolo proviene da intermagazine.