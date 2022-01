Serie A, 20^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di sabato 8 gennaio 2022) A due giorni dalla prima giornata di ritorno della Serie A, della quale si sono disputate solo sei partite a causa dell’emergenza covid-19, sono state rese note anche le prime decisioni del Giudice Sportivo del 2022. In primis, le quattro gare nn disputate, ovvero Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Udinese-Fiorentina, restano sub iudice, col giudizio rimandato, perciò, a un secondo momento. La squadra maggiormente falcidiata dalle squalifiche è la Roma, con Rick Karsdorp e Gianluca Mancini espulsi durante il match contro il Milan. Ai due difensori si aggiunge Bryan Cristante, ammonito e già diffidato. I tre giallorossi, perciò saranno costretti a saltare l’importante incontro casalingo contro la Juventus, fondamentale nella rincorsa a un posto in Champions League. Dopo la compagine ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 gennaio 2022) A due giorni dalla primadi ritorno dellaA, della quale si sono disputate solo sei partite a causa dell’emergenza covid-19, sono state rese note anche le primedeldel 2022. In primis, le quattro gare nn disputate, ovvero Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Udinese-Fiorentina, restano sub iudice, col giudizio rimandato, perciò, a un secondo momento. La squadra maggiormente falcidiata dalle squalifiche è la Roma, con Rick Karsdorp e Gianluca Mancini espulsi durante il match contro il Milan. Ai due difensori si aggiunge Bryan Cristante, ammonito e già diffidato. I tre giallorossi, perciò saranno costretti a saltare l’importante incontro casalingo contro la Juventus, fondamentale nella rincorsa a un posto in Champions League. Dopo la compagine ...

