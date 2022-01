Sergio Oliveira, sprint della Roma: vuole oggi il sì (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma - E adesso Sergio Oliveira . La Roma si porta avanti con il lavoro, per completare la rosa e accontentare Mourinho già nei primi giorni di mercato. Dopo Maitland - Niles , l'esterno destro che ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 gennaio 2022)- E adesso. Lasi porta avanti con il lavoro, per completare la rosa e accontentare Mourinho già nei primi giorni di mercato. Dopo Maitland - Niles , l'esterno destro che ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialASRoma, in arrivo #MaitlandNiles, avanza bene la trattativa per Sergio #Oliveira col @FCPorto - DiMarzio : #Roma e Sergio #Oliveira sempre più vicini - Glongari : ????#Roma si accelera per Sergio Oliveira. ?? I giallorossi pronti a mettere sul piatto 1,5 milioni per il prestito e… - sportli26181512 : Sergio Oliveira, sprint della #Roma: vuole oggi il sì: Il centrocampista ha già un accordo con i giallorossi: Pinto… - infoitsport : Il Messaggero: 'Roma, Maitland-Niles oggi in città. Sergio Oliveira a un passo' -