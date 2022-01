Selvaggia Lucarelli replica al veleno contro il ristoratore di Venezia | “mi viene da dire che …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 8 gennaio 2022)si trova spesso al centro del gossip e di diverse polemiche. Negli ultimi giorni la celebre giornalista è stata protagonista di una serie di polemiche legate alla notte di Capodanno trascorsa in una delle più famose città italiane ovvero. A distanza di qualche giorno laè tornata a far chiarezza su quanto accaduto e ha scelto di farlo per rispondere alle parole di un. La polemica didopo il Capodanno aha trascorso l’ultimo giorno dell’anno a. La giornalista però non sembrerebbe conservare un bel ricordo di tale vacanza e nello specifico sembrerebbe aver mosso delle critiche nei confronti di ...