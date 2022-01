“Sei una criminale nazista”: nuove minacce dei No vax al vicesindaco di centrodestra di Arezzo (Di sabato 8 gennaio 2022) minacce pesanti. Indirizzate esplicitamente al vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti. Finita nel mirino dei No vax per il suo particolare impegno nella campagna vaccinale dei suoi concittadini. minacce No vax al vicesindaco di Arezzo “Lucia Tanti criminale nazista. I vaccini uccidono“. È la scritta comparsa nel volantino siglato ‘ViVi’ trovato non lontano dalla abitazione del vicesindaco aretino di Forza Italia. Un chiaro avvertimento minatorio firmato da un gruppo legato alla variegata galassia no vax. Questa volta non minacce generiche. Ma direttamente indirizzate alla persona di Lucia Tanti. A dicembre la sua pagina facebook era stata presa d’assalto. La sigla ViVi è la stessa che ha firmato le scritte con lo spray di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022)pesanti. Indirizzate esplicitamente aldi, Lucia Tanti. Finita nel mirino dei No vax per il suo particolare impegno nella campagna vaccinale dei suoi concittadini.No vax aldi“Lucia Tanti. I vaccini uccidono“. È la scritta comparsa nel volantino siglato ‘ViVi’ trovato non lontano dalla abitazione delaretino di Forza Italia. Un chiaro avvertimento minatorio firmato da un gruppo legato alla variegata galassia no vax. Questa volta nongeneriche. Ma direttamente indirizzate alla persona di Lucia Tanti. A dicembre la sua pagina facebook era stata presa d’assalto. La sigla ViVi è la stessa che ha firmato le scritte con lo spray di ...

