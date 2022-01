Advertising

ilmessaggeroit : Scuole, sos presidi: lunedì 10% personale assente. Zaia: «Si esprima Cts o qui calvario» - Carlino_Rovigo : Sos nelle scuole di Occhiobello Oltre 40 casi tra alunni e docenti -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole sos

Il Messaggero

... presidente della Campania, di tenere chiuse lenella sua regione fino al 29 gennaio. Dico ... Drammatiche come quelle dell'lanciato da un altro uomo sul fronte, un medico siciliano. Eccole: '...Leggi Anche Covid, slitta la riapertura delleal 10 gennaio nel Lazio e in Sicilia. In ... In Campania a lanciare l'è il presidente dell'Anp Franco De Rosa : "Stiamo monitorando la situazione ...Palermo, 08 gennaio 2022 – “Il governo regionale in maniera responsabile ha deciso di modificare il calendario scolastico regionale al fine di sospendere per altri tre giorni, fino al 12 gennaio, le a ...“Il governo regionale in maniera responsabile ha deciso di modificare il calendario scolastico regionale al fine di sospendere per altri tre giorni, fino al 12 gennaio, le attività didattiche in attes ...