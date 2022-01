Scuole, il governo prepara il ricorso contro l’ordinanza di De Luca (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governo sta predisponendo, secondo quanto si apprende, il ricorso contro l’ordinanza firmata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca per tenere chiuse le Scuole elementari e medie. Per impugnare l’atto, viene spiegato da fonti di Palazzo Chigi, non e’ formalmente necessario un Consiglio dei ministri ma ci potrebbe essere comunque una informativa in Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilsta predisponendo, secondo quanto si apprende, ilfirmata dal presidente della Campania Vincenzo Deper tenere chiuse leelementari e medie. Per impugnare l’atto, viene spiegato da fonti di Palazzo Chigi, non e’ formalmente necessario un Consiglio dei ministri ma ci potrebbe essere comunque una informativa in Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - Agenzia_Ansa : Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo impugnerà l'ordinanza del governatore campano sul rinvio dell'ap… - rtl1025 : ?? Il governo regionale rinvierà la #riapertura delle #scuole di tre giorni in #Sicilia per consentire di verificare… - MessinaMag : Il governo nazionale potrebbe impugnare l’ordinanza del sindaco Cateno De Luca che chiude le scuole sino al 23 genn… - leoqu8 : RT @MatteoTomb: Ho 4 classi su 5 con almeno un positivo. La fermezza del governo è ammirevole. Tutti noi vorremmo scuole aperte, ma non è p… -