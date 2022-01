Scuole chiuse in Campania, la Regione: «Legge ci consente stop didattica in presenza». Sicilia, rientro in classe rinviato (Di sabato 8 gennaio 2022) La Regione Campania ha diffuso una nota volta a precisare la regolamentazione a livello nazionale dell'ordinanza firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca con la quale si dispone la... Leggi su ilmattino (Di sabato 8 gennaio 2022) Laha diffuso una nota volta a precisare la regolamentazione a livello nazionale dell'ordinanza firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca con la quale si dispone la...

Advertising

BentivogliMarco : L'Italia ha il triste primato in Europa per le scuole piu chiuse a lungo dal 2020. In testa #Campania e #Puglia. - francescoseghez : Pare chiaro che si va verso mesi in cui lavoratori con figli piccoli vivranno disagi dati da quarantene/positività… - HuffPostItalia : De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' - danielelombardi : @GiovaQuez Leggere però questo articolo di The Lancet: “school closures could lead to a greater number of deaths th… - unadivoi : RT @Wonderlover85: Scuole chiuse. Mi viene da piangere. Dopo due anni è semplicemente vergognoso. -