Scuole chiuse in Campania, Bassolino: "Manfredi cosa pensa del rinvio?" (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Spero proprio che nei prossimi giorni si riunisca il consiglio comunale, come ho anche formalmente chiesto, per poter discutere tutti assieme con senso di responsabilità sull'aggravarsi della situazione sanitaria. Ma intanto incalzano questioni di enorme rilevanza come la scuola. De Luca decide la chiusura da lunedì di asili, elementari, medie e il governo annuncia di impugnare l'ordinanza regionale. cosa pensa il sindaco?". Così, in un post su Facebook, Antonio Bassolino, consigliere comunale ed ex presidente della Regione Campania e sindaco di Napoli. "In momenti delicati il primo cittadino ha il dovere di far sentire la sua voce e di dialogare con la città: perché il sindaco è il sindaco e perché Napoli è Napoli", aggiunge. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

