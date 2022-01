Scuole chiuse a Monreale, Arcidiacono le chiuderà anche senza l’okay della regione (Di sabato 8 gennaio 2022) Monreale – Dopo l’impennata di casi covid nella città normanna e in tutta la Sicilia, il primo cittadino Alberto Arcidiacono ha deciso di chiudere le Scuole. Una scelta triste, ma dovuta dalla gravità della situazione, il sindaco ha pubblicato un lungo post, in cui motivava l’iniziativa, forse spinto dei centinaia di genitori che nelle ultime ore (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 8 gennaio 2022)– Dopo l’impennata di casi covid nella città normanna e in tutta la Sicilia, il primo cittadino Albertoha deciso di chiudere le. Una scelta triste, ma dovuta dalla gravitàsituazione, il sindaco ha pubblicato un lungo post, in cui motivava l’iniziativa, forse spinto dei centinaia di genitori che nelle ultime ore (live.it)

